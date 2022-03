A Biella visita guidata gratuita all’Oasi delle Api Casiddos di Nuraghe Chervu

Con l’arrivo della primavera, continuano le visite guidate gratuite all’Oasi delle Api “Casiddos di Nuraghe Chervu”. Prossimo appuntamento venerdì 1° aprile, alle 17. I cittadini che vorranno potranno liberamente partecipare alla scoperta dell’affascinante mondo delle api e degli insetti impollinatori con la guida del dott. Paolo Detoma, presidente l’Associazione Biellese Apicoltori – Info e prenotazioni e contatti: Idillio Zapellone 334 345 2685

Se la salute delle api è uno degli indici di salubrità di un territorio, le visite periodiche all’alveare posizionato all’Oasi delle Api ci forniscono un indizio di come il territorio della Città di Biella sia un ambiente salubre. Anche la recente ispezione del 28 marzo, in occasione di una visita guidata all’Oasi ci ha presentato una famiglia in pieno benessere, con uno sviluppo sano e rigoglioso. Le api infatti esplorano un vasto territorio che si estende per un raggio di almeno 3 chilometri attorno alla posizione dell’alveare raccogliendo nettare, polline e acqua ma anche eventuali inquinanti ambientali cui sono molto sensibili perché ne determinano la morte precoce o uno sviluppo stentato.

Per sensibilizzare i giovani e adulti su queste problematiche il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe e l’Associazione Biellese Apicoltori organizzano per la prossima primavera visite guidate di cittadini e scolaresche all’Oasi delle Api, una struttura appositamente realizzata presso l’area di Nuraghe Chervu a Biella, in corso Lago Maggiore. Progetto nato in collaborazione con il Club Soroptimis di Biella nel centenario di fondazione, in concomitanza con la Giornata mondiale delle api. Periodo delle visite aprile e maggio - Prenotazioni: info@sunuraghe.it