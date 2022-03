Sciopero degli infermieri l'8 aprile, annunciati probabili disservizi

Ancora sciopero degli infermieri. E qualche riflesso potrebbe anche averlo su Biella, dove l'Asl per l'intera giornata dell'8 aprile 2022 ha annunciato che potrebbero non essere garantite le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

Il 28 gennaio si erano fermati per 24 ore gli infermieri aderenti al Nursind ora è la volta di quelli iscritti a Nursing Up che ha annunciato lo sciopero nazionale della categoria il prossimo 8 aprile che sarà anche accompagnato dal blocco degli straordinari per 6 giorni (dall’8 al 16 aprile).

Tra le motivazioni della protesta: “In sede di negoziato per il rinnovo del contratto della sanità, siamo stati costretti ad imbavagliarci per raccontare il nostro dissenso, perché ci hanno proposto, in cambio dell’eccellenza che rappresentiamo, pochi offensivi spiccioli. Appena 26 centesimi "lordi" in più, per ogni ora di indennità di lavoro notturno. Poco meno di 1 euro di aumento per quella di pronta disponibilità”. “Una continua vessazione delle nostre funzioni, con aziende che ci costringono a svolgere attività che non ci spettano, sino a vere e proprie condizioni di dimensionamento”, conclude Nursing Up.