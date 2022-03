"Orsi nel mondo" con Benna e Portula aiuta il popolo ucraino

L'organizzazione di volontariato "Orsi nel mondo" con l'aiuto delle Comunità di Portula e di Benna e di numerosi amici raccoglie materiale e beni di prima necessità da destinare al popolo Ucraino.

I Volontari Biellesi (tra cui una cittadina di Benna) partiranno per la Romania il 9 aprile, destinazione Turga Mures per consegnare diversi aiuti all'Associazione Fundatia lmpact che ogni due settimane si reca in Ucraina per la consegna degli aiuti alle famiglie rimaste in Paese.

La raccolta del materiale terminerà il 6 aprile: medicinali di base (tipo paracetamolo, Nurofen, medicinali antidissenteria, garze e siringhe); piatti e posate di plastica; tovaglioli e carta igienica; cibo in scatola che non necessita di cottura; pile tipo AA; torce.

Per Benna, il materiale viene raccolto presso il Municipio.