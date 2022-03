Venerdì 1⁰ Aprile Matteo Manzato parlerà del suo racconto "Ad un passo da Me".

L'appuntamento è a Massazza in provincia di Biella, l'incontro si terrà presso il polivalente in via Castello al civico 3 proprio grazie alla biblioteca, Pro Loco e al patrocinio del Comune.

L'orario di inizio è previsto per le 20:30/45,

Verrà offerto anche un piccolo rinfresco dalla Pro Loco di Massazza.

E' possibile prenotare al numero 333 4936669 al quale, risponde Andrea.

C'è l'obbligo di Green Pass.