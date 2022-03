Santa Messa del Precetto Pasquale in Duomo per le forze armate FOTO

Santa Messa del Precetto Pasquale in Duomo per le forze armate

Un momento di profonda spiritualità si è tenuto nei giorni scorsi in Duomo, in occasione del Precetto Pasquale per le forze armate. A celebrare la santa messa il vescovo di Biella Roberto Farinella, che ha pregato per la pace e la fine del conflitto in Ucraina, alla presenza di comandanti, ufficiali e membri dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Presenti anche diversi parroci del Biellese e rappresentanti di associazioni.