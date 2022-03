Emergenza Ucraina, Biella: servizi e contatti a sostegno dei profughi in città, foto Pixabay

La Città di Biella, nel sostenere la catena della solidarietà che si è attivata per rendere più efficaci gli aiuti alla popolazione ucraina, segue con attenzione l'evoluzione della situazione, in stretto raccordo con Prefettura, Questura e gli Enti del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.

L’obiettivo dell'Amministrazione è fornire informazioni utili a tutte le persone che vogliono essere parte attiva in questa situazione di emergenza nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Prefettura. A tale scopo la Regione Piemonte ha, sin da subito, attivato una piattaforma on line in cui si potranno trovare informazioni utili: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemo...

DESIDERI OFFRIRE OSPITALITÀ? ECCO COME FARE

La Regione Piemonte ha avviato una ricognizione delle disponibilità all’accoglienza temporanea dei nuclei famigliari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne (mamme, nonne, e zie) con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di conflitto.

Famiglie e singoli: se desideri ospitare a casa compila il modulo on line.

Abbiamo già ricevuto un primo elenco di famiglie residenti nella nostra città che hanno dato la loro disponibilità all'accoglienza.

STAI GIÀ OSPITANDO? INFORMAZIONI IMPORTANTI DA SEGUIRE

Alle persone o realtà associative e private che stanno già ospitando cittadini ucraini a Biella si ricordano le procedure che è importante seguire, al fine di avviare le attività necessarie a fornire il massimo supporto anche nei beni di prima necessità e per l’assistenza sanitaria. È necessario comunicare le generalità dei cittadini ucraini ospitati alle autorità locali, recandosi presso la Questura (Via Sant'Eusebio 5/A) per poter monitorare i flussi di profughi.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

Per presentare la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è necessario rivolgersi alla Questura di Biella. Tutte le informazioni necessarie si trovano nella pagina web dedicata: https://questure.poliziadistato.it/it/Biella con schede informative tradotte anche in ucraino.

PROFILASSI SANITARIA ANTI-COVID

Tutte le persone provenienti dall’Ucraina devono sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare entro 48 ore o in ogni caso al più presto. Per consentirlo è stato previsto un accesso diretto con percorsi dedicati negli hotspot del territorio che, per la città di Biella è situato presso il parcheggio dell’Ospedale dell’ASL di Biella è quindi disponibile ad accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 10.30 e il sabato e la domenica dalle ore 08.00 alle 09.30. L'ASLBI ha inoltre predisposto una serie di indicazioni relativamente a vaccinazioni anti-Covid e vaccinazioni in generale che è possibile reperire al seguente link: www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1169/emergenza_ucraina-_indicazioni_...

INSERIMENTI SCOLASTICI

Tutte le indicazioni riguardanti gli inserimenti scolastici di ogni ordine e grado sono reperibili al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/...

COME CHIEDERE ASSISTENZA:

Call center regionale in ucraino: 011.4326700 è attivo da martedì 22 marzo il numero regionale dedicato alle informazioni per i rifugiati ucraini in Piemonte, realizzato grazie alla collaborazione tra Protezione Civile, Consolato Onorario di Ucraina a Torino e la Onlus Danish Refugee Council Italia. Il numero è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00: otto operatori di madrelingua ucraina rispondono alle richieste di informazioni e approfondimenti da parte dei profughi e delle famiglie che li accolgono.

Le cittadine e i cittadini ucraini giunti a Biella, che non siano già in contatto con famiglie italiane o con organizzazioni del Terzo Settore, possono rivolgersi all'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) che mette a disposizione alcune risorse:

- Portale Help con sezioni dedicate a ciascun Paese, compresi Italia, Ucraina e Paesi limitrofi, con l'indicazione dei servizi offerti alle persone rifugiate: https://help.unhcr.org/-



-Numero Verde per richiedenti asilo e rifugiati in Italia (mediatori disponibili al telefono): 800905570 (Lycamobile: 3511376335)



-JUMA MAP. Portale con indicazione dei servizi offerti a rifugiati e richiedenti asilo su tutto il territorio nazionale: https://www.jumamap.it/