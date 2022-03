Bus, nuove regole dal 1° aprile, ecco cosa cambia

Con il termine dello stato di emergenza si ritiene venga meno il limite imposto alla capacità di carico degli autobus e con esso il superamento delle prescrizioni sui distanziamenti. Pertanto, a partire dal 1° aprile p.v. verrà ripristinata la capienza massima prevista dalla carta di circolazione per gli autobus ATAP destinati al trasporto pubblico locale e regionale e al trasporto scolastico dedicato (la capacità del 100% era già stata ripristinata per gli autobus in servizio di noleggio con conducente).

Si evidenzia altresì che a partire dal 1° aprile, essendo venuto meno il relativo finanziamento statale, ed in virtù del ripristino della capacità massima degli autobus, cessano i servizi aggiuntivi disposti da ATAP mediante il ricorso a imprese private sub affidatarie.

Obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 1° al 30 aprile 2022 resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per l’accesso e la fruizione di tutti i mezzi di traporto.

Resta confermata altresì l’esenzione dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Possesso del green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022 il possesso e l’esibizione del green pass base è richiesto unicamente per l’accesso e la fruizione dei mezzi di trasporto ATAP adibiti ai servizi di noleggio con conducente.

Restano al momento in vigore le seguenti ulteriori misure:

-Sugli autobus sono installati dispenser di soluzione disinfettante delle mani a disposizione dell’utenza; se ne raccomanda l’utilizzo non eccedente le quantità strettamente necessarie, evitando di toccarsi il viso.

-Deve essere garantito il massimo livello di aerazione degli autobus in servizio predisponendo in modo stabile l’apertura delle botole a tetto e dei finestrini (ove presenti) e l’esclusione della funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di climatizzazione

Acquisto biglietti e abbonamenti

Al momento resta ancora sospesa la vendita a bordo dei titoli di viaggio ad opera dei conducenti. Si ricorda che, per ovviare a tale limitazione, l’acquisto dei titoli di viaggio di corsa semplice è sempre possibile attraverso l’utilizzo dell’app denominata MyCicero che l’utenza può scaricare sul proprio smartphone da App Store o da Google Play. L’app consente di acquistare con la massima immediatezza e senza sovrapprezzi i titoli di corsa semplice validi sulle linee ATAP e di validarli a bordo previa lettura di QR-code affisso sugli autobus in prossimità degli accessi (tutte le informazioni sul sito www.atapspa.it).Inoltre, allo scopo di garantire la massima comodità all’utenza e di limitare gli accessi presso i punti vendita ATAP, è disponibile sul sito internet della società la funzionalità di vendita e pagamento on-line per l’acquisto degli abbonamenti ed il rilascio delle tessere personali BIP; alla procedura guidata di vendita on-line si accede direttamente dalla homepage del sito www.atapspa.it.Nel raccomandare l’utilizzo preferenziale dei suddetti canali di vendita on-line, si ricorda che i titoli di viaggio ATAP sono acquistabili anche presso le rivendite aziendali autorizzate.

Si ribadisce altresì che il personale ATAP (verificatori e conducenti) è tenuto a richiedere all’utenza il rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e, in caso di persistente violazione, è autorizzato a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e, se del caso, ad interrompere il servizio ove necessario a garantire la sicurezza propria e dell’utenza.