Casapinta: "Borghi, Botteghe ed altre Storie" il concorso di idee per writers apre il progetto

E' stato approvato ufficialmente in giunta, a Casapinta, il progetto “Borghi, Botteghe ed altre Storie. Consapevoli della nostra storia per progettare il nostro futuro”. Che prevede una serie di iniziative volte a migliorare e rendere accogliente il territorio di competenza, affinché i giovani non emigrino e nuove persone decidano di risiedervi, riqualificare a livello urbanistico il paese con un progetto a impatto zero, rianimando e supportando l’economia locale, sostenere l’inclusione sociale, diventare un punto di riferimento per gli artisti e gli artigiani, rendendoli parte attiva del progetto, creare un evento ricorrente per dare visibilità e promuovere il Comune.

Il programma di realizzazione dell’iniziativa, prevede diversi eventi:

l’indizione di un concorso di idee per writers, per realizzare murales di ambientamento e di camuffamento, interpretando il passato, il presente e il futuro sostenibili. Per questo si ricercano soggetti sensibili ed affini al progetto, per cui partecipare potrebbe diventare un prestigio;

il coinvolgimento nella creazione dei murales anche delle scuole di diverso grado (primarie e secondarie) e delle associazioni che promuovano e supportino l’inclusione sociale;

l’organizzazione di un evento aperto al pubblico in cui gli artisti realizzino in diretta le loro opere;

sostenere nel tempo l’iniziativa e i valori che la fondano organizzando edizioni successive a temi diversi che si ripeteranno negli anni;

lo sviluppo della ricerca storico culturale mediante l’allestimento di mostre e la proiezione di video/documentari.

Il progetto verrà realizzato grazie all'impegno del comitato organizzatore formato da Loretta Agazzone, Danilo Cavasin, Giuseppe Gallitano, Marianna Guardia, Vanna Guglielmella, Claudio Nicola, Erica Nicola Broglio, Chiara Riva Vercellotti, Luca Sportelli che sarà supportato nelle varie fasi di realizzazione dagli operosi volontari di Casapinta.

A breve verrà data comunicazione del concorso agli artisti-writers, che potranno prendere visione del regolamento e proporre la partecipazione, e i dettagli di ogni singolo evento in programma.