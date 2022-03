Sala Biellese, entro agosto una nuova area sportiva a Bornasco

Nel comune di Sala Biellese il mese di aprile vedrà l’avvio di due importanti interventi pubblici, dedicati rispettivamente ai beni culturali e allo svago. Data l’importanza storica del campanile di via Roma, l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Blotto ha investito circa 30mila euro nel rifacimento della parte interna, in particolare verrà rifatto l’intonaco e messo in sicurezza l’edificio. Attualmente si prevede la conclusione dei lavori entro 30 giorni dal loro inizio.



Budget investito anche nello svago con un ammontare di 81 mila euro che saranno dedicati all’area sportiva di Bornasco. Nuovi edifici per i servizi e un campo da gioco dove sarà possibile praticare calcetto, pallavolo e pallacanestro saranno le novità per l’estate. Infatti, l’amministrazione conta di poter chiudere i lavori entro luglio in modo da poter inaugurare l’area durante la festa della Madonna della Neve.