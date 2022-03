PNRR esclude i comuni piccoli dai bandi sport, la denuncia di Uncem

"Trovo grave che i piccoli Comuni siano esclusi dai bandi 'sport' del PNRR, pubblicati nelle scorse ore. Perché in un avviso possono accedere solo i Comuni con più di 50mila abitanti. E nel secondo, solo i Comuni con impianti di interesse delle Federazioni. Trovo queste condizioni assurde, dannose. Generano ulteriori sperequazioni. Le Federazioni definiscono se il Comune può fare o meno domanda sull'impianto? C'è qualcosa che non va. E c'è chi sta volutamente escludendo i Comuni più piccoli, dimenticando che lavorando insieme i piccoli sono forti. Anche questa opportunità viene esclusa. E si va verso il tutti contro tutti, ancora una volta, come sul bando borghi, per il quale un azzeramento, da parte del Ministero della Cultura, sarebbe la soluzione più efficace".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.