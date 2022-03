Pallavolo, estate in Virtus Academy

Costruire un metodo che dia risultati concreti e che lasci il segno. Non il classico “camp” a “riempire” settimane di sport e divertimento, ma un percorso più a lunga portata, un primo passo indirizzato verso il futuro della pallavolo biellese. Protagonista un gruppo di atlete di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Da questo obiettivo alla base del progetto prende forma la Virtus Academy, scuola di pallavolo estiva organizzata da Virtus Biella per l'estate 2022.

L'intento nobile è creare un nuovo prototipo di atleta attraverso un calendario formativo multidisciplinare e personalizzato. Le attività dell'Academy, gestite da allenatori e preparatori qualificati, si terranno al PalaSarselli di Biella nelle tre settimane comprese tra lunedì 27 giugno e sabato 16 luglio 2022. Insieme allo staff di Virtus Biella coordinato da coach Ivan Turcich, allenatore dell'Under 16 e della Prima Divisione Virtus e Sparring Partner in Serie B1, ogni atleta che deciderà di iscriversi all'Academy lavorerà nella singola settimana su alcune distinte tematiche centrali alla pallavolo, tra le quali:

– La Tecnica: verranno strutturati allenamenti analitici, sintetici e globali sulla tecnica di esecuzione dei vari fondamentali al fine di migliorare la consapevolezza di difetti e punti di forza.

– Il Team Building: si porrà l'accento sulla costruzione del Gruppo, potente strumento per aiutare le atlete a lavorare insieme nel modo giusto per massimizzare i risultati.

– Il Focusing: verrà migliorata la capacità di prestare attenzione alle sensazioni non ancora espresse in parole. L'Academy vuole trasmette all'atleta le capacità di ragionare su sé stessa e di accogliere nuove sensazioni al fine di amplificare il miglioramento ottenibile con il mero lavoro tecnico.

– Il Problem Solving: verrà trasmessa la capacità di reagire nel modo migliore a una situazione critica anche non necessariamente già accaduta.

L'Academy si concentrerà anche su altri aspetti fondamentali nella vita di un'atleta, dalla nutrizione intesa come relazione tra corpo e cibo, all'integrazione e al riposo. Spazio poi allo sviluppo personale e alla comprensione del sistema propriocettivo, ossia la capacità di percepire la posizione dei propri segmenti corporei nello spazio e di riconoscere il proprio stato di contrazione muscolare, il tutto non necessariamente con l’utilizzo della vista. Un corpo forte e allenato correttamente nel tempo sarà più performante e resistente ai traumi fisici a cui giornalmente può essere sottoposto. Non solo quindi la pallavolo intesa come tecnica e sport di squadra, alle atlete iscritte l'Academy offrirà soluzioni applicabili ogni giorno per lavorare sul miglioramento del proprio benessere.

Possono aderire all'Academy atlete del territorio biellese e provenienti fuori provincia con età compresa tra i 14 e i 18 anni. Tre i pacchetti offerti ai quali ci si può iscrivere, comprensivi di pasti giornalieri e pernottamento (ogni atleta dovrà solo essere munita di materassimo e sacco a pelo):

Per inviare la propria pre-adesione è disponibile l’indirizzo email segreteria@virtusbiella.it e il servizio WhatsApp al numero 391 3905943. In entrambi i casi è obbligatorio indicare nel messaggio il nome e il cognome dell’atleta da iscrivere, l'anno di nascita, il club di provenienza e la preferenza scelta (una, 2 o 3 settimane). Virtus Biella invierà in seguito una risposta di conferma dell’iscrizione allegando le indicazioni sulla modalità di pagamento. Il termine per la raccolta delle adesioni è fissato a sabato 30 aprile.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.virtusbiella.it/virtusacademy.