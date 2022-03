Pallamano, Vigliano non sfigura nel weekend: “Ci sono ampi margini di miglioramento”

La squadra Under 15 maschile di FC Vigliano/Exes in campo nella palestra comunale di Frossasco per il campionato regionale FIGH di categoria. La squadra giallorossa ha affrontato nell’ordine le squadre di Valpellice e Città Giardino Torino uscendone sconfitta, ma con ottimi spunti circa il lavoro svolto in palestra in queste settimane.

Prima gara con Valpellice che è iniziata con la prima rete giallorossa, che ha ben attaccato la 6:0 avversaria trovando spesso il giusto spazio. Nulla da fare però con i più esperti valpellicini che al termine dell’incontro hanno portato a casa un netto 27-5 e due punti per la classifica.

Secondo incontro con Città Giardino Torino terminato 20-9 in favore dei torinesi dopo l’ottimo 6-8 al termine del primo tempo sempre in favore dei torinesi, bravi nella ripresa a chiudere gli spazi della loro arcigna 6:0, molto difficile da superare per i meno esperti giocatori giallorossi.

Questo il commento del tecnico viglianese Simone Lugli al termine della giornata: “Stranissima e particolare giornata di incontri. Per la prima volta il blocco di giocatori proveniente da Vigliano e quello proveniente dal Pinerolese si equivalevano in numero e pertanto è stato molto interessante vedere come i ragazzi in campo hanno saputo combinare e adattarsi alla situazione. Durante le scorse settimane abbiamo lavorato parecchio nell’attacco alle difese piatte come la 6:0 e devo dire che i movimenti provati in allenamento hanno funzionato discretamente. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento sia in fase di attacco, sia in difesa dove siamo stati meno efficaci del solito, sebbene molto bravi nell’adattare il nostro gioco a quello degli avversari e dei compagni di squadra che non si allenano con noi a Vigliano. La squadra ed i singoli crescono di partita in partita e ciò ci da molta fiducia per il futuro”.