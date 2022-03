Nuoto pinnato, due atlete biellesi convocate dalla nazionale

Sono due le atlete biellesi convocate dalla nazionale italiana di nuoto pinnato per partecipare alla Coppa del Mondo universitaria: Gaia Savioli e Carolina Trocca.



Le due ragazze partiranno domani, mercoledì 30, verso Lignano Sabbiadoro, dove si terrà la manifestazione, per la prima volta in Italia; le gare si terranno invece venerdì e sabato. Le due atlete biellesi rappresenteranno entrambe l’università Unimore, università di Modena e Reggio Emilia, entrambe al primo anno: Gaia è iscritta alla facoltà di Psicologia in inter-ateneo con Parma, prestigiosa sede per le neuroscienze, mentre Carolina è iscritta alla facoltà di Biologia. In questa manifestazione si sfideranno gli atleti universitari provenienti da tutto il mondo, simbolo di quanto sport e studio possano andare a braccetto.