La Final Four ha aperto alle ragazze del bonprix TeamVolley le porte della fase regionale

È mancato solo un pizzico di fortuna alle ragazze del bonprix TeamVolley per conquistare il titolo territoriale. Nella giornata di ieri, le biancoblù di coach Paolo Salussolia hanno disputato le Final Four del campionato Under 18 Eccellenza, a Novara. Due gare, la prima al mattino contro Omegna e la seconda, nel pomeriggio, contro le padrone di casa della Igor.

Le semifinali hanno messo in vetrina una squadra solida, compatta e molto motivata, che ha superato il sestetto avversario con un netto 3-0, senza che il match sia mai apparso in bilico. In finale, poi, le giovani biancoblù se la sono vista con la Igor Novara, una formazione forte, piena di talento, che schiera alcune atlete provenienti dalla Serie B. Nonostante questo il bonprix TeamVolley, privo di Zatta e Carlotta Biasin (e con la sorella Beatrice a mezzo servizio a causa di una mano malandata), è riuscito a portarsi sul 2-0. Il sogno di Lorenzon e compagne si è infranto solo al tie-break, quando i valori in campo sono emersi sulla lunga distanza.

In ogni caso, una Final Four da cineteca, che ha aperto alle biancoblù le porte della fase regionale: si comincia già domenica prossima, 3 aprile, a Lessona contro Acqui Terme (poi il 25 aprile sempre in casa contro Union Volley, mentre il 1° maggio è in programma la trasferta a Settimo Torinese contro Lilliput).

«Una domenica bestiale... - commenta coach Paolo Salussolia -. Siamo arrivati alle Final Four con la speranza di recuperare Giorgia Zatta e invece sabato abbiamo perso Carlotta Biasin che si è infortunata durante il riscaldamento. Date queste premesse, l'obiettivo realistico era quello di giocare una buona semifinale e poi stare a vedere cosa sarebbe successo. Ci sembrava già un miracolo arrivare in finale. Al mattino le ragazze sono state eccezionali: sono scese in campo molto, molto motivate, precise, non hanno sbagliato praticamente nulla. Contro Omegna non ho mai avuto la sensazione che la partita potesse sfuggirci di mano. Poi nel pomeriggio, abbiamo incontrato l'Igor Novara».

«Una squadra che conosciamo bene, sappiamo quanto sia forte - continua il coach dell'U18 Eccellenza -. Sul momento, abbiamo pensato di giocarcela al meglio, ma nulla di più. Invece siamo andati avanti di due set, contro una formazione in cui militano giocatrici che il sabato sera giocano in Serie B. Nel terzo set, al contrario, non abbiamo visto palla. Novara ha potuto fare affidamento sull'ampiezza delle sue soluzioni tecnico-tattiche, mentre noi abbiamo pagato le nostre assenze. Il quarto parziale è stato una battaglia: abbiamo cercato di reggere l'urto ma non è bastato. Alla fine, i valori sono venuti fuori e ha vinto la squadra che ne aveva di più. Le nostre ragazze hanno messo in campo tutto ciò che potevano, e anche qualcosa che non sapevano di avere, per cui posso solo fare loro i miei complimenti. Ora dobbiamo solo pensare alla fase regionale, che ci giochiamo da domenica prossima. Occhio a non montarsi la testa e a rimanere concentrati sul lavoro da svolgere in palestra».

SEMIFINALE

BONPRIX TEAMVOLLEY - CERUTTI INOX OMEGNA PALLAVOLO 3-0

Parziali: 25-20, 25-20, 25-21TeamVolley: Lorenzon 6, Levis 10, Pelliciari 10, Biasin B. 12, Caramori 9, Di Stefano 2, Zatta ne, Biasin C. ne, Fiorotto, Tallia ne, Scoleri ne, Nanì ne, Vioglio ne, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia. Assistente: Marco Allorto.

FINALE

IGOR VOLLEY NOVARA - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-2

Parziali: 22-25, 20-25, 25-8, 25-18, 15-9TeamVolley: Lorenzon 8, Levis 16, Pelliciari 10, Biasin B. 9, Caramori 6, Di Stefano 1, Scoleri, Tallia, Fiorotto, Nanì, Zatta ne, Biasin C. ne, Vioglio, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia. Assistente: Marco Allorto.