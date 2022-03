Golf Cavaglià risultati gare ed eventi prossimo weekend

Bucino/Caneparo nel Trofeo CRER by Derby Ceramica

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il Trofeo CRER by Derby Ceramica Louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford) che ha visto al via una novantina di partecipanti. Nel lordo vittoria della coppia Bucino-Caneparo con 39 punti. Nel netto al 1° posto Pignolo-Amarante con 44 seguiti da Casassa-Gaidano con 43 e Piacco-Borio con 43. 1° Coppia mista Gaeta - Centonze con 42 e 1° Coppia Crer Communod - Colle' con 41.

The Challenge y Blu Vacanze Domenica ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito con semifinali nazionali e finale internazionale The Challenge y Blu Vacanze (18 buche, Stableford, 3 categorie).Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Gianpiero Maurelli Golf dei Laghi punti 35, 1° netto Stefano Casati Crema 40, 2° Netto Marco Librasi Cavaglià 39, 3° Netto Domenico Pellicone Valle D'Aosta 36. 2a categoria: 1° Netto Paolo Mignano Cavaglià 42, 2° Netto Roberto Revel Cavaglià 41, 3° Netto Silvia Malinverni Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Luca Maccagno Cavaglià 43, 2° Netto Angelo Gatti Cavaglià 41, 3° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 40. 1° Ladies Roberta Gallo Monza Ssd 40.

Sabato a Cavaglià gara benefica con Daniele Massaro

Questo fine settimana al Gc Cavaglià si aprirà con un importante evento benefico che vedrà come ospite Daniele Massaro ex giocatore del Milan e della Nazionale Italiana. La Friend’s Golf Challenge, gara organizzata da Rotary San Gaudenzio, si giocherà sabato con formula Louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche (iscrizioni incluso rinfresco con pasta: soci 25€, esterni 75€) e sarà a favore dell’associazione “Chiaruscuro” di Novara, un ente che lavora con le persone affette da disturbi alimentari quali la bulimia e l’anoressia. Oltre ai riconoscimenti per i migliori sono previsti premi ad estrazione. A seguire dopo la premiazione seguirà rinfresco con pasta per tutti i partecipanti.

Domenica farà tappa il circuito con finale nazionale ad accesso diretto e finale internazionale WAGC TOUR 2022