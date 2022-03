Doppio ko per Pallacanestro Vigliano

Doppio impegno per Pallacanestro Vigliano, impegnata in due difficili incontri. Con Casale, brutto approccio di gara espresso in campo fin dal riscaldamento: partenza degli ospiti con grande intensità ed esperienza che già si portano a +20. Un parziale mai più ricucito. Il Vigliano prova a rientrare in partita con un -3 nel terzo quarto ma gli avversari trovano linfa per resistere fino al pieno controllo nell'ultimo quarto.

Con Spazio Forma nuovo ko per Vigliano che ha il merito di cambiare atteggiamento, con un primo quarto di grande sacrificio, all'insegna di buone conclusioni e tanta intensità difensiva. Ma la fisicità dei padroni di casa fuoriesce alla lunga, così da chiudere l'incontro con il punteggio di 89 a 53.

Pallacanestro Vigliano vs Virtus Casale 64-76 (7-26; 35-41; 47-63)

Vigliano: Brando, Spirito 2, Borio, Imperadori 11, Gagliano 4, Perla 10, Fiorindo 13, Bottone 2, Bazzani 20, Scaglia Rat 2. All. Bona.

Spazio Forma vs Pallacanestro Vigliano 89-53 ( 17-16; 40-29; 64-36)

Vigliano: Brando 3, Spirito 3, Borio 7, Imperadori, Gagliano 5, Perla 3, Bottone 6, Bazzani 17, Scaglia Rat 9. All. Bona.