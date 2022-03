Mongrando, meno di una settimana alla quinta edizione del Trail della Diga

Un altro di weekend di grandi appuntamenti per gli appassionati di podismo con il ritorno del Trail targato “La Vetta Running”, giunto alla sua quinta edizione. Il Trail della diga avrà luogo domenica 3 aprile nel comune di Mongrando e, insieme alla consueta corsa competitiva di 22 km, ci sarà anche una camminata attraverso il bosco del Vallino per soddisfare le esigenze dei meno competitivi tra i partecipanti. La partenza dell’evento principale, la 22 km, è programmata per le ore 09:30, presso il polivalente di Mongrando, in via Giovanni Enrico 35, dopo il ritrovo delle ore 08 mentre, per quanto riguarda la 12 km, la partenza avverrà mezz’ora dopo, alle ore 10. L’iscrizione può essere effettuata sul sito www.irunning.it, alla prezzo di 8 euro ed entro le 24 del 31 marzo, oppure il giorno stesso della corsa.