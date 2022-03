Regione: Chiorino risponde a Canalis sui 40 milioni per il lavoro dei disabili

L'assessore Chiorino risponde a Monica Canalis, vice segretaria Pd Piemonte e consigliera regionale, che era intervenuta in merito all'annuncio dell'assessore a proposito dei quaranta milioni di euro destinati al Fondo regionale per i disabili. In particolare, Canilis aveva dichiarato che era doveroso precisare che: "I 40 milioni aggiuntivi non sono fondi regionali, come aveva lasciato credere l'assessore Chiorino, ma fondi statali".

“Mi stupisce la dichiarazione del consigliere Canalis sulla misura dedicata ai disabili promossa dal mio assessorato. L'accordo Provenzano, nello specifico, non c'entra nulla, al contrario, si tratta di un Fondo Regionale Disabilità, le cui risorse derivano dai contributi esonerativi che pagano le aziende e quindi anche i cittadini piemontesi e che confluiscono direttamente nel Fondo stesso. Capisco l’imbarazzo del confronto con l’attuale giunta, che di fatto ha raddoppiato gli stanziamenti rispetto alla precedente giunta Chiamparino. E’ una misura in cui credo fortemente e che, come Fratelli d’Italia, ho voluto fin dall’inizio del mio mandato proprio per favorire al massimo l’inserimento lavorativo di persone con disabilità: nessun proclama, i numeri parlano da soli. 40 sono i milioni previsti dal Piano 21/24, 20, invece, sono stati quelli del piano 16/18 dalla giunta di centro sinistra. Per Fratelli d’Italia è una lotta di civiltà che mi vedrà sempre in prima linea per affermare il principio fondamentale del rispetto e della dignità della persona così come della dignità del lavoro: invito caldamente il consigliere Canalis, la prossima volta, a documentarsi meglio”. Lo dichiara l’assessore di Fratelli d’Italia Elena Chiorino