Taser, Salvini annuncia: “Dopo Torino, serve anche nelle altre città del Piemonte”

Il Taser si sta confermando strumento efficace nelle città in cui è già disponibile per le forze dell’ordine. È il risultato di una novità - quella della pistola a impulsi elettrici - fortemente voluta dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini e che ha subìto una accelerazione con il ritorno della Lega al governo. Ora è già utilizzabile dalle Forze dell’Ordine in diciotto capoluoghi: oltre Torino, anche Firenze, Roma, Bari, Bologna, Milano, Reggio Calabria, Brindisi, Palermo, Venezia, Padova, Reggio Emilia, Catania, Messina, Cagliari, Genova, Napoli e Caserta.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: “Dalle parole ai fatti. Le idee della Lega confermano di essere efficaci e utili per Torino, ora ci auguriamo che l’uso della pistola a impulsi elettrici venga estesa a tutte le altre città e in tutte le regioni. Grazie al Decreto Sicurezza anche alcuni sindaci potranno dare questo strumento agli agenti della Polizia Locale. È per risultati come questi che siamo al governo. Auspichiamo che la pistola a impulsi elettrici possa essere fornita anche alla Polizia Penitenziaria”.