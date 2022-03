Mise: Pichetto incontra sindacati su sito Porto Marghera

Il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, ha incontrato questo pomeriggio le associazioni sindacali per fare il punto sul tema della petrolchimica con particolare riferimento al sito di Porto Marghera e le ricadute sull’area padana. La convocazione e' stata l'occasione per aggiornare le sigle sugli incontri che si sono svolti in queste settimane tra i vertici di Eni Versalis e le Regioni interessate, per confrontarsi sulla realizzazione di un protocollo d'intesa finalizzato alla riconversione 'green' del petrolchimico di Porto Marghera, ribadendo la volontà di garantirela sostenibilità ambientale, occupazionale ed economica del territorio.



"E' stato un confronto proficuo e costruttivo nell’interesse non solo dell' azienda ma anche dei lavoratori", ha precisato Pichetto. "Il tavolo della trattativa proseguirà dunque nell'ottica di costruire un percorso il più possibile condiviso che abbia come obiettivo il rispetto del territorio e la salvaguardia dei posti di lavoro ".

All'incontro con il viceministro erano presenti il Segretario Generale FILCTEM-CGIL; la Segretaria Generale FEMCA-CISL; il Segretario Nazionale FIALC CISAL; UGL CHIMICI e UILTEC.