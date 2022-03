Cosa sta succedendo al prezzo del petrolio? Stangata dolorosa per gli italiani

Per cinque giorni di scambi, dal 3 all’8 marzo 2022, i prezzi del Brent hanno chiuso a 112,93, 110,46, 118,11, 123,21 e 127,98 dollari. Una progressione che ricorda l’estate del 2008, quando il petrolio segnava quote record. Gli italiani si domandano dunque se i prezzi torneranno a valori più contenuti nel breve periodo, e se il governo ha in programma di applicare dei provvedimenti.

Il petrolio è il “nuovo oro” in Europa

Il recente aumento del prezzo del petrolio ha confermato quello che si mormorava in Europa da giorni: il petrolio è davvero il “nuovo oro” ed è ora al centro delle negoziazioni internazionali. Anche le previsioni per il futuro non sono affatto rosee. Il prezzo del petrolio potrebbe arrivare a 185 dollari al barile entro fine anno, secondo JP Morgan (NYSE:JPM), mentre Goldman Sachs stima che il valore finale si avvicinerà più ai 175 dollari. Tutto dipenderà dagli sviluppi del conflitto russo-ucraino e dagli accordi sulle importazioni e sulle esportazioni. Una rapida risoluzione della guerra rilasserebbe il mercato, ma è tanto auspicabile quanto improbabile.

È grazie al petrolio, ma anche grazie al gas, che la Russia può "giocare" con l'Europa e mantenere una posizione economica strategica. La Russia è infatti il terzo produttore di petrolio dopo Stati Uniti e Arabia Saudita. Nel gennaio 2021, la produzione di petrolio russa era di 11,3 milioni di barili al giorno, di cui 10 milioni erano petrolio greggio, 960.000 prodotti condensati e 340.000 LGN (gas naturale liquefatto). In confronto, l'Arabia Saudita è appena al di sopra, a 12 milioni di barili, mentre gli Stati Uniti sono a 17,6 milioni. Tuttavia, se si parla di esportazioni verso il mercato globale, la Russia diventa prima, e seconda in termini di petrolio greggio. A dicembre, le esportazioni russe avevano raggiunto 7,8 milioni di barili al giorno e di questi due terzi (5 milioni di barili) erano petrolio greggio e condensato.

La dipendenza dalla Russia

La Russia è l'importante partner commerciale dell'Italia poiché l'Italia dipende dalle importazioni di petrolio e gas dalla Russia. La guerra in Ucraina ha portato a un distacco politico, commerciale e sociale dell’intera comunità europea dalla Russia, ma l’UE se lo può permettere? Secondo Biden, la risposta è no. Come il Presidente degli USA ha ammesso nel suo discorso di martedì, l’Europa non riuscirebbe a staccarsi dalle forniture energetiche russe senza soffrire eccessivamente per la carenza di energia e carburante. Ne andrebbe del benessere dell’intero continente, un punto su cui la NATO non è disposta a scendere a compromessi. Quindi secondo Biden il mercato europeo, prima o poi, dovrà tornare a importare dalla Russia.

Per gli USA, dopotutto, la questione è molto più semplice. Biden ha emesso un ordine esecutivo che avvia una graduale riduzione dell’importazione di petrolio e altri prodotti dalla Russia, nell’arco di 45 giorni, fino al divieto totale. Il punto è che la Russia non fornisce abbastanza greggio al mercato statunitense, quindi l’impatto è decisamente minore rispetto allo stop che interessa il mercato europeo.

Il petrolio potrebbe tornare a prezzi accessibili a breve?

Nonostante le speranze degli italiani, il prezzo del petrolio potrebbe tornare a valori accettabili solo con una celere risoluzione del conflitto russo-ucraino. È più probabile che la situazione non migliorerà sul breve periodo, con importanti conseguenze su diversi settori: i produttori di acciaio cominciano a ridimensionare la produzione per via dei prezzi alti dell’elettricità, gli autotrasportatori indicono uno sciopero contro l’aumento dei prezzi dei carburanti, i cittadini preoccupati si domandano se dovrebbero iniziare a fare scorte di cereali, dato che provengono in gran parte dalla Russia.

L’impennata dei prezzi di tutti quei prodotti che venivano importati dalla Russia rappresenta una seria minaccia per la crescita economica globale. Il petrolio, in particolare, sta raggiungendo velocemente quotazioni record. È improbabile che la situazione migliorerà nel breve periodo, e allo stesso tempo è impossibile sapere quando questa corsa selvaggia giungerà al termine.