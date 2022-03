Paolo Ruffini stasera a Candelo per presentare il film sull’Alzheimer

Questa sera, martedì 29 marzo, a Candelo sarà ospite Paolo Ruffini come regista del film PerdutaMENTE: "Io non so chi sono, Io non so chi sei. Ma so di Amarti. Perdutamente” al Cinema Verdi (Sala 2 - ore 21; Sala 1 - ore 21.30) in collaborazione con AIMA Biella.

“Un altro appuntamento a Candelo tra cultura e sociale – commenta il sindaco Paolo Gelone - E a breve come amministrazione presenteremo una serie di iniziative dedicate agli anziani, anche in collaborazione proprio con AIMA, sul benessere, sulla prevenzione, su come affrontare la sfida dell’Alzheimer o semplicemente per tenersi sempre attivi, liberi e leggeri”.