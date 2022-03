Biella, alla biblioteca civica “Gaetano e i Salvemini”, tre generazioni della famiglia Salvemini

“Gaetano e i Salvemini” (edizioni Albatros) è il titolo del libro di Mauro Salvemini che verrà presentato mercoledì 6 aprile alla Biblioteca Civica di Biella alle ore 18.

A metà strada tra il saggio storico e la biografia familiare, il testo racconta essenzialmente tre generazioni della famiglia Salvemini, a partire dal capostipite Ilarione Salvemini per proseguire con Gaetano, il celebre studioso e politico antifascista, e suo fratello Mauro e concludersi con il figlio di quest’ultimo, Mario, medico condotto a Vallemosso per molti anni. Dalla natia Bisceglie al Biellese, la storia dei Salvemini viene ricostruita in parte grazie alla memoria diretta dell’autore e in parte servendosi delle testimonianze documentarie conservate in famiglia, tra cui l’interessante nucleo di lettere scritte da Gaetano al fratello e al nipote durante gli anni della sua lunga permanenza all’estero. Come è risaputo, in Francia, Inghilterra e Stati Uniti Gaetano Salvemini meritò importanti riconoscimenti per la sua opera di studioso e di insegnante universitario, diventando uno dei punti di riferimento più noti del fuoriuscitismo antifascista.



Durante l’incontro, organizzato congiuntamente da DocBi – Centro Studi Biellesi e Biblioteca Civica di Biella, interverranno l’autore del libro, Mauro Salvemini, e Paolo Soddu, professore associato di storia contemporanea presso l’Università di Torino e autore di numerosi studi sulla storia italiana della seconda metà del Novecento. La conversazione, moderata da Marcello Vaudano, affronterà sia gli aspetti più intimi e privati della famiglia Salvemini che la figura intellettuale e politica di Gaetano, uomo “contro”, tutto d’un pezzo, amato e criticato in egual misura per la sua intransigenza e le sue posizioni anticonvenzionali.