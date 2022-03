Ricovero per attrezzi a fuoco, sirene risuonano a Pollone

Fiamme nella notte a Pollone. Intorno alle 23 di ieri, 28 marzo, alcuni residenti di Pollone hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio che ha colpito un ricovero per attrezzi. Le squadre si sono precipitate sul posto per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile, danneggiato ma ancora utilizzabile.