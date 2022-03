Palazzina di Veglio evacuata per fuga gas, preoccupazione per una decina di residenti (foto di repertorio)

Forte preoccupazione nella serata di ieri, 28 marzo, a Veglio. Una palazzina di 4 piani è stata precauzionalmente evacuata per una fuga di gas. A lanciare l'allarme i residenti che hanno avvertito un intenso odore di gas.

Sul posto i Vigili del Fuoco per i controlli di rito: in alcuni punti, infatti, sono state individuate alcune perdite. Ad attendere all'esterno una decina di persone. Una volta messa in sicurezza l'area, gli abitanti sono rientrati col divieto di utilizzo del gas fino al termine delle verifiche dei tecnici competenti.