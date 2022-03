Tamponamento tra due auto, traffico rallentato sulla Cossato-Valdilana (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 18.30 di oggi, 29 marzo, lungo il tratto di strada che porta a Valdilana, in prossimità dello svincolo per Cossato e Quaregna.

A rimanere coinvolti nel tamponamento due autovetture. Sul posto 118 e Carabinieri. Il traffico è rallentato in ambo le direzioni. A rimanere ferito, secondo le prime informazioni raccolte, un biellese di 25 anni, trasportato in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario, in codice giallo.