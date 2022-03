Ha destato non poca preoccupazione tra i passanti la presenza di una donna che, sotto l'effetto dell'alcol, ha cominciato a disturbare chiunque le passasse accanto. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 28 marzo, a Biella. Sul posto si sono portati i Carabinieri per riportare alla normalità la situazione. In seguito, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.