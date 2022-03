Legambiente: "Una vergognosa potatura trasforma il bel Cedro Deodara di Vigliano Biellese nello "SPELACCHIO" del paese"

Riceviamo e pubblichiamo:

Legambiente si era adoperata affinché il Cedro Deodara non venisse abbattuto come era intenzione dei condomini proprietari l'immobile in via Garibaldi 47 (nella foto il sit-in dell'anno scorso con la bella chioma dell'albero alle spalle).La perizia del dr. Forestale M. Barbonaglia confermava infatti la buona salute e stabilità della pianta con la sola indicazione di un modesto diradamento della chioma ( rimozione del seccume e non più del 10% dei rami inseriti nel fusto) da affidare ad "arboricoltori certificati".

Tale indicazione è stata fatta propria anche dal Comune di Vigliano che ha vietato l'abbattimento del Cedro ai sensi delle proprie disposizioni urbanistiche. L'intervento, una potatura radicale ben superiore al 10% dei rami e con la capitozzatura della pianta, non può certamente essere annoverato tra i lavori che un arboricoltore certificato presenterebbe alla propria clientela, al giudizio dei colleghi o a quello degli esperti.

Sabotare il bel portamento del cedro e minare la salute della pianta saranno certamente utili a giustificarne, poi, l'abbattimento. Una scelta che aggira sostanzialmente le disposizioni dell'amministrazione comunale: la "deturpazione" a risposta del divieto di abbattimento, un agire increscioso. Legambiente si attende che il Comune di Vigliano non solo censuri ma sanzioni tale comportamento e misfatto".