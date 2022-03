I Comuni di Bulzi e Biella uniti nel ricordo dei caduti in guerra

Il Comune di Bulzi in Provincia di Sassari partecipa alla realizzazione, dell'area monumentale “Nuraghe Chervu” in memoria della Brigata “Sassari” e dei Caduti della Prima guerra mondiale. Il Comune ha aderito al progetto che la Prefettura di Biella e il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” portano avanti dal 2018: l'area verrà realizzata con lastre di pietra provenienti da tutta Italia e sulle quali è inciso il nome del Comune accompagnato dal numero dei propri caduti nella Grande Guerra.

Il Comune di Bulzi ha preparato una pietra di trachite nera, recuperata nei dintorni della chiesa di San Pietro delle Immagini, su cui oltre al nome del Comune è inciso il numero 8, pari al numero dei soldati bulzesi Caduti in battaglia. A Bulzi i loro nomi sono scolpiti nel monumento ai Caduti, insieme a quelli della Seconda guerra mondiale e a loro perenne memoria il Comune ha voluto ricostituire il Parco delle Rimembranze. «Il Comune di Bulzi è particolarmente orgoglioso di aderire a questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Bernardo Obinu – perché la memoria di questi nostri giovani soldati, morti per la patria, non cada nell'oblio».