Corso BLS-DAE per Operatori Non Sanitari organizzato da ANVG

ANVG, Sezione di Biella organizza il CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLS DAE che si terrà il 2 di Aprile dalle ore 09 alle ore 13 presso C.Q.B. Seal Team Punishersa Vigliano Biellese.

Gli individui colpiti da morte cardiaca improvvisa o da altri disturbi che possono provocare arresto respiratorio e/o arresto cardiaco possiedono basse probabilità di sopravvivenza in assenza di un pronto intervento. Al contrario, se s'interviene in maniera tempestiva con poche e semplici manovre di primo soccorso, la possibilità di sopravvivenza, così come la possibilità di recupero senza danni cerebrali, aumentano considerevolmente.

Per garantire un adeguato e tempestivo intervento anche in assenza di medici od operatori sanitari addestrati, l'ANVG - Federazione di Biella propone il corsi di BLS-D per operatori non sanitari. Tale corso prevede una parte teorica e una parte pratica, nell'ambito della quale ci si può esercitare con l'esecuzione delle manovre di primo soccorso su appositi manichini, naturalmente, sotto la supervisione degli istruttori che tengono il corso.

L'obiettivo del corso BLS-D è quello di formare per consentire di mettere in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero salvare la vita a coloro che vengono colpiti da morte cardiaca improvvisa o da disturbi che portano ad arresto respiratorio e arresto cardiaco. esterni

Nel corso BLS-D è previsto anche l'apprendimento delle nozioni di base per (DAE), ormai diffusi in molti luoghi pubblici (in particolare, nelle grandi città) l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici all'interno di palestre, piscine, scuole, campi sportivi, locali, stazioni, aeroporti, ecc.

Nell'ambito del corso vengono fornite le informazioni necessarie alla messa in pratica delle manovre di primo soccorso e di defibrillazione su individui adulti, con accenni sulle manovre di primo soccorso da effettuare su individui in età pediatrica (BLS e BLS-D pediatrico).

Allo stesso tempo, vengono fornite indicazioni anche sulle manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo sia negli adulti che nei bambini.