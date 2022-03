Lessona, una nuova lavagna Lim per gli alunni della terza media

Tra le diverse misure attuate al fine di limitare i contagi da Covid-19 in ambito scolastico c’è stata la scelta di dividere la classi e utilizzare spazi più grandi per le lezioni, al fine di assicurare il distanziamento. Molte delle “aule” così ricavate sono però sprovviste del materiale didattico necessario allo svolgimento delle lezioni. È quanto successo a Lessona, dove la classe terza B delle scuole medie si è ritrovata in un’aula con una lavagna Lim (lavagna interattiva multimediale) ormai obsoleta.



Grazie alla sinergia tra le scuole e l’Associazione Lessonese di Volontariato, frutto di un costante dialogo sviluppato nel corso degli anni, la situazione si è risolta qualche settimana fa con la donazione, da parte dell’associazione, di una nuova lavagna. Questo episodio fa seguito alla precedente donazione effettuata nel 2019, a testimonianza della vicinanza tra le due realtà.