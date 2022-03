Meteo, cambia il tempo nel biellese. Ecco come, foto Pixabay

Per qualcuno è una bella notizia, per altri meno, ma la notizia è che il meteo prevede pioggia nei prossimi giorni. E dopo le temperature decisamente primaverili, sono previsti anche abbassamenti, anche se non così preoccupanti.

Ma entriamo nei particolari: dopo la stupenda giornata di ieri, oggi sarà già meno sereno il cielo e domani dovrebbe piovere. Pioggia e sole anche giovedì, temporali in arrivo venerdì, mentre dovrebbe migliorare sabato.

Per quanto riguarda le temperature? Mentre questa settimana dovrebbero ancora tenere, dalla prossima si intravede di nuovo lo zero come minima, con punte però che a metà giornata arrivano anche ai 15 gradi.