Tollegno, al via i lavori per il parco giochi inclusivo di piazza Alpini d’Italia (immagine dalla pagina Facebook "Comune di Tollegno")

Si è sbloccata la situazione nel comune di Tollegno relativa alla mancanza di materie prime che aveva impedito la partenza degli interventi pubblici. È stata dunque completata l’illuminazione pubblica, soggetta ad un intervento di riqualificazione energetica che ha interessato principalmente le aree del Villaggio Filatura mentre, in via Mazzini e nei pressi del Municipio, sono stati installati nuovi pali della luce. Novità anche per le scuole che, durante le vacanze di carnevale, hanno avuto un rifacimento dei serramenti. I progetti riguardanti questo settore proseguiranno durante le vacanze di Pasqua, occasione nella quale verrà effettuata un’indagine antisismica nella scuola primaria.



Infine, nella mattinata di oggi, lunedì 28 marzo, sono partiti i lavori per la creazione del parco giochi inclusivo di piazza Alpini d’Italia. Il progetto, il quale ha come finalità la realizzazione di un’area di svago priva di barriere architettoniche, nasce dalla collaborazione tra Comune e Pro Loco per un costo complessivo di 85.000 euro e sarà ultimato verso fine maggio.