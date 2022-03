Cavaglià, boom di visite a Villa Salino

Grande successo per l'apertura di Villa Salino! Circa 700 visitatori in questi ultimi due weekend a Cavaglià. Ne dà notizia il Comune con un post: “L'amministrazione comunale ha riaperto le porte di questa antica dimora domenica 20 marzo, ed in collaborazione con le Giornate del FAI di Primavera, lo scorso fine settimana. Ricordiamo che saranno possibili visite guidate alla Villa ogni quarto sabato del mese, con orario 10/12 e su appuntamento anche in altri giorni ed orari, contattando lo Sportello del Cittadino al numero 3477807689”.