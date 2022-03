Valle San Nicolao: il Comune cerca gestori per attività sportive e motorie in palestra, foto Pixabay

Il comune di Valle San Nicolao ha indetto un bando di gara per l'affidamento in gestione della palestra comunale in Frazione Chiesa.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro il 30/04/2022.

Il bando completo e' visionabile presso il sito del istituzionale del comune di Valle San Nicolao nella sezione bandi di gara.