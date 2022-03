Occhieppo Inferiore, dalla Pro Loco una bandiera della pace con le firme dei biellesi

“La bandiera della pace è un simbolo che abbiamo sempre portato alle nostre manifestazioni” – così Annalisa Zegna, vice presidente della Pro Loco di Occhieppo Inferiore, introduce la recente iniziativa proposta dall’ente e dedicata alla sensibilizzazione verso il conflitto in Ucraina. In vista della marcia per la pace “Perugiassisi”, in programma per il 24 aprile a Perugia cond estinazione Assisi, la Pro Loco intende dare il proprio contributo portando la bandiera con sopra apposte le firme dei biellesi, per far sentire la vicinanza del territorio e lanciare un messaggio di solidarietà.



“Nelle nostre intenzioni – prosegue la vice presidente Zegna – c’è la voglia di dare una possibilità agli occhieppesi e ai biellesi in generale di partecipare a questa marcia. È un simbolo a cui teniamo molto e desideriamo esserci”. L’invito è quindi aperto a tutti e per firmare la bandiera sarà sufficiente recarsi alla sede dell’ente, in via Via Martiri Libertà 113 ad Occhieppo Inferiore, i martedì sera, giornata dedicata alle riunioni settimanali, a partire dalle ore 21:30.