Da Sagliano l'appello al Governo per garantire servizi sanitari efficienti nei territori montani

"In molteplici occasioni, ai pensionamenti non corrispondono sostituzioni e i cittadini dei piccoli Comuni e dei Comuni montani in particolare rimangono senza medico di famiglia e debbono purtroppo spostarsi in altri Comuni senza avere neppure il diritto di scelta - si legge nella delibera a firma dell'esecutivo di Sagliano - . E la carenza più grave è l’acclarata carenza di figure professionali in campo medico e nell’area sanitaria in genere". Situazione che per Sagliano diventa ancora più drammatica in territori montani o in Comuni con meno di 5.000 abitanti dove il già esiguo numero di ragazzi presenti non permette neanche la normale sostituzione generazionale lasciando sempre più vuote le “condotte mediche” e quindi la presenza nei piccoli borghi dell’indispensabile servizio sanitario generale di base.

Ed ecco che la giunta del Comune della Valle Cervo chiede al Governo di individuare strumenti e opportunità per garantire efficaci ed efficienti servizi sanitari nei territori montani del Paese, e al Ministro della Salute di rispondere positivamente alle istanze dei Sindaci e delle Amministrazioni comunali e delle forme aggregative dei Comuni che sottopongono questioni relative alla mancanza di medici di base, anche aumentando gli spazi e i numeri per le specializzazioni universitarie per la medicina di base.

L'amministrazione di Sagliano sottolinea come il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza abbia previsto di investire 100 milioni di euro per il potenziamento delle “farmacie rurali”, trasformandole in “farmacie dei servizi”, e come molti Comuni montani abbiano garantito ai medici e ai pediatri la gratuità o l’affitto a cifre calmierate degli studi medici, al fine di agevolare l’apertura degli studi e la presenza dei medici per una piena continuità dei servizi.