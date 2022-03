La palestra di Occhieppo non regala punti alla SPB Esso Maxemy, 3 a 1 contro Reba Volley

Una buona prova quella dei ragazzi di coach Marangio, che pagano l’inesperienza e la quantità alta di errori. Per molti di loro è il primo campionato a livello non giovanile e questo fattore influenza le prestazioni in campo.

“Sabato è stato un peccato non aver portato a casa un punto - dice il coach Simone Marangio -. Soprattutto per il livello alto di gioco di contrattacco e la qualità del primo tocco di ricezione. Purtroppo siamo caduti in un’insicurezza al servizio dalla quale non siamo riusciti ad uscire, sbagliando una quantità di battute assurda. Ne è scaturita una gara nervosa e priva di continuità. Da lunedì continueremo serenamente il nostro percorso perché stiamo migliorando di settimana in settimana.”

SPB Esso Maxemy - Reba Volley 1-3 (21-25; 19-25; 25-18; 23-25)

SPB: Aiazzone 1, Andrigo 0, Badini 0, Bottigella 11, Mazzoli 17, Pelle 15, Rege 10, Sarasino 3, Spinello 3, Liberi: Pelosini, Ressia. NE: Ozarchevici.

A questo link potete trovare il calendario delle partite di Serie D con tutti gli impegni della SPB Esso Maxemy : https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35604