Golf: al Royal Park Golf i Roveri di Torino a "Saranno Famosi" anche 8 biellesi

Sabato 26 marzo si è svolta, al Royal Park Golf i Roveri di Torino, la prima gara di golf nazionale Juniores under 12 e under 14, organizzata dalla FIG, denominata con un auspicato : “Saranno Famosi”.

I partecipanti iscritti erano oltre 150 ma, il numero chiuso imposto dal percorso, ha limitato a 134 le partenze che si sono concluse con l’ultima quartetta alle 12.30. Otto i giovani atleti biellesi presenti, sette i partiti che hanno tutti svolto una bella gara molto seguita e apprezzata dal pubblico.

Le categorie divise tra partecipanti Maschi e Femmine e tra under 12 e under 14, nonché tra 18 buche Medal e 9 buche Stableford, tenendo conto dell’Handicap di gioco, hanno consentito agli atleti di misurarsi correttamente sulle abilità acquisite. Nella gara a nove buche si è classificata al 10° posto Maddalena Falla del Golf Club Il Mulino Cerrione con 16 punti. Nella gara maschile a 18 buche la classifica Under 14 vede all’8° posto Nicolò Cimadon del Golf Club Biella “Le Betulle” con 68 colpi netti eseguiti. La classifica Baby maschile under 12 vede al 1° posto con 62 colpi al netto HCP uno straordinario Tommaso Falla del Golf Club Il Mulino Cerrione. Al 13° posto, con 71 colpi netti un bravissimo Filippo Gamma del Golf Club Biella “Le Betulle”. Al 21° posto Stefano Pavan Frojo e al 23° Tommaso Ghedini, entrambi bravi, del Golf Club Il Mulino Cerrione.

Nel Baby femminile, sempre under 12, troviamo all’8° posto con un ottimo 71 colpi netti, Tea Sicuro sempre Golf Club Il Mulino di Cerrione. Sara Montejo, del Golf Il Mulino, non ha potuto gareggiare ma si presenterà, con i suoi compagni, sabato prossimo alla seconda gara che si terrà al Golf Continental di Verbania.

Per vedere questi giovani atleti a Biella dovremo attendere il 16 giugno quando gareggeranno a Cerrione al Golf Club Il Mulino.

Complimenti al maestro del golf premiato con un primo posto assoluto e altri ottimi risultati, Giorgio Del Boca. Complimenti ai “già famosi” nostri giovani golfisti biellesi!