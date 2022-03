Ginnastica Biella: Gaggino, Shimi, Klalarissa sul podio. Buono l'impegno per tutte

Domenica 27, è stata una giornata molto intensa per Ginnastica Biella, impegnata in mattinata con la partecipazione della squadra Allieve LC e nel pomeriggio con la Squadra Junior LB, presso la struttura della Pietro Micca a Biella.

Giulia Gaggino, Warda Shimi, Sarah Botto e Uka Klalarissa in categoria Allieve, sono giunte seconde sul podio con una bella gara, pur con qualche imprecisione. Sarah, reduce da un incidente ad un piede, ed ancora dolorante, non ha potuto esprimere completamente le sue capacità, ma nel complesso la squadra ha mostrato il suo valore con un margine di miglioramento che fa ben sperare per i prossimi impegni.

Niente da fare invece nel pomeriggio, dove in categoria Junior, Alice Veronese, Agata Colombo, Giulia Tedeschi, Giulia Tonizzo, Sofia Coda Zabetta e Susanna Rainero, al loro primo impatto con una competizione, non sono riuscite a mantenere la calma necessaria a dimostrare quello che potevano fare. Con qualche ingenuo errore di troppo, hanno compromesso la gara, ma occorre essere positivi: queste giornate “storte” servono a fare esperienza in vista degli impegni futuri.

La Società ringrazia tutte le atlete, soprattutto la Squadra Junior che ha bisogno di un incoraggiamento speciale. Grazie anche allo staff tecnico: Irina sitnikova che ha accompagnato le ragazze in campo gara ma soprattutto, Francesca Leardi e Patrizia Beriotto, che con il loro lavoro in preparazione in palestra, rendono possibili questi impegni su più categorie contemporaneamente.