Candelo: gara marcia alpina di regolarità, quattro passi in Baraggia

Domenica 27 marzo si è svolta sui sentieri della baraggia di Candelo una gara promozionale di marcia alpina di regolarità organizzata dall’Associazione LA PERO di Cossato, manifestazione aperta a tutti marciatori agonisti e principianti che avevano interesse a conoscere questo sport.

La giornata caratterizzata da una leggera brezza ha accompagnato i 30 partecipanti attraverso i lunghi sentieri che caratterizzano il paesaggio della baraggia di Candelo, sentieri non troppo impegnativi ma che hanno permesso di correggere le ultime imperfezioni sul passo in vista della gara di domenica 3 aprile a Rosta in Val Susa prima di campionato regionale.

Come a Lessona, anche in questa occasione la classifica era divisa in tre gruppi: unica per gli agonisti, categoria cadetti - ragazzi e base.

Pietro Micca Biella ai primi posti nelle tre classifiche con Pivotto Flaviano, Dalla Mora Valentina e Caucino Stefano; G.S Genzianella la miglior Associazione con tre atleti ai primi sei posti nella classifica unica. Partendo dai giovani ottima prova per Dalla Mora Valentina ( Pietro Micca Biella), che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Cadetti- Ragazzi con sole 376 penalità, al secondo posto Schena Nicole (Zegna). Nella categoria base 1) Caucino Stefano (Pietro Micca Biella) con 57 penalità, 2) Miola Lorenzo, 3) Costa Riccardo, 4) la coppia Di Nubila Stefano- Bottan Manuela,5) Casasola Alberta- Didonè Renza (G.E Lessona), 6) Giulia R.-Roberto P., 7) la coppia Rizzo Luisa- Didoni Romanini ( La Pero Cossato), 8)Bolzoni- Maurizio Alessio. Classifica unica: 1) Pivotto Flaviano ( Pietro Micca Biella) con 30 penalità, 2) Coda Caseia Daniele( Zegna), 3) Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 4) Brera Giorgetto ( Genzianella), 5) Perino Mauro( Genzianella), 6) Revolon Tiziano ( Lessona), 7) Dell’Orco Davide ( Zegna), 8) Petitti Lucia F.( Genzianella), 9) Azzalin Luigino( Villardorese), 10) De Giorgis Emilio( Zegna), 11) Levis Silvano( Pietro Micca Biella), 12) Massera Catherine( Pietro Micca Biella), 13) Piras Fabrizio ( Genzianella), 14) Fortunato Massimo(Zegna), 15) Bergero Giuliano( Pietro Micca Biella), 16) Ceretti Sergio( Abazia), 17) Piovan Stefano( Genzianella), 18) Carnevale Valentino( Villardorese), 19) Stefano Gustinelli,20)Mancin Sandro( La Pero Cossato).

Per la gara di domenica 3 aprile a Rosta(TO), iscrizioni entro giovedì 31 marzo all’indirizzo E-Mail: cronogarebiellese@gmail.com, ritrovo domenica 3 aprile ore 7,45 presso il polo scolastico in via Bastone 34 di Rosta, ore 8,30 partenza primo concorrente.

Tutti i dettagli all’indirizzo www.marciaregolarita.it/locandinegara.