Biella Rugby, fine settimana altalenante per under 17 e under 15

U17:

27.03.22 Biella Rugby vs Rugby Rho 22-38 (15-17)



Marcatori. Mete: Buturca, Fusaro, Fantini. Trasformazioni: Moretti (2). Punizioni: Moretti.

BRC: Salussolia; Gravinese, Trocca, Castello, Pagliano; Moretti, Fusaro (c.); Borno, Mosca, Gregori; Fantini, Buturca; Zavallone, Grandi, Gibello. A disposizione: Monteleone, Grillenzoni.

U15:

26.03.22 Biella Rugby vs Ivrea Rugby 53-10 (32-5)

Marcatori. Mete: Rava, Bredariol, Avanzi (2), Cacopardo, Meneghetti, Curatolo, Pavesi, Rossi. Trasformazioni: Pavesi, Rossi, Avanzi, Bredariol.

BRC: Meneghetti; Rava, Pavesi, Avanzi, Parenzini; Curatolo, Rossi; Bocchino, Castello, Santoru; Hu, Bredariol; Vatteroni, Cacopardo.

Edoardo Barbera, coach: “Ottima prestazione alla prima partita in casa del 2022, oltretutto anche la prima ad essere giocata contro una singola avversaria e non in forma di triangolare. È bello vedere il gruppo che si compatta e, nonostante i numeri contati, combatte per tutta la durata della partita senza tirarsi indietro”.