Fondi alluvione 2020, Mosca: "Soddisfatto della sinergia tra Governo e Regione"

«Prosegue l'attenzione della Regione nei confronti del nostro territorio - commenta il consigliere regionale Michele Mosca, che sin da subito si era adoperato per fare da raccordo tra i Comuni biellesi colpiti dall’alluvione e la Regione Piemonte - verranno finanziati nel Biellese 67 interventi per un totale di oltre 11,7 milioni di euro. Sono soddisfatto che la sinergia tra Governo e Regione Piemonte abbia consentito di convogliare in provincia i fondi per ulteriori interventi, mettendo immediatamente a disposizione altre importanti risorse che permetteranno a molti Comuni di far fronte alle spese già sostenute o da sostenere in seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2020».

Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.