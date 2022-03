Chiorino sui fondi nel Biellese post alluvione 2020: "Grazie al lavoro di squadra"

"L'ottima notizia di oggi testimonia come la politica abbia saputo dimostrarsi efficiente con azioni sinergiche per venire incontro ai territori più duramente colpiti dall'alluvione del 2020. Grazie all'assessore Marco Gabusi, al Presidente Cirio e all'onorevole Delmastro per il gran lavoro di squadra tra istituzioni e politica che ha permesso di riuscire a reperire i soldi necessari per finanziare gli interventi. Il biellese ha la dimostrazione tangibile che c'è stata massima attenzione al territorio". Lo dichiara l'assessore biellese Elena Chiorino