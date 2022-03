“Riciclaggio e covid: il ruolo dei commercialisti come presidio di legalità”, FOTO

Altissimo il livello dei relatori presenti per un argomento che crea all’interno della categoria dei commercialisti ancora moltissimi dubbi problematiche operative.

Ha aperto i lavori il Presidente di ANC Biella Rag. Roberto Porta, il quale dopo aver presentato il tavolo dei Relatori, ha evidenziato due importantissime novità per la nostra categoria, locale e nazionale, introducendo l’intervento degli ospiti presenti:

-Il cambio al vertice dell’Ordine dei Commercialisti di Biella, per il quale sono intervenuti in primis il neo Presidente eletto Dott. Roberto Cravero, a seguire il Presidente uscente Dott. Domenico Calvelli. E’ stata data evidenza all’importanza di collaborazione, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, tra l’Ordine locale dei Commercialisti e le Associazioni di categoria. Il Rag. Roberto Porta ha espresso la massima disponibilità a collaborare su qualsiasi iniziativa a tutela della categoria.

-L’ottenimento di un importantissimo e sacrosanto diritto per tutti i Professionisti colpiti da malattia o infortunio, alla tutela della propria salute. E’ intervenuto il Presidente della ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI Dott. Marco Cuchel, principale attore dell’ottenimento di questo risultato, grazie alla sua tenacia nonostante gli enormi ostacoli incontrati. Sono trascorsi vent’anni dalla prima proposta di legge presentata alla politica e se ne sono susseguite altre sei prima dell’approvazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2022 che ha scolpito nella pietra questo diritto “costituzionale” sinora mai sancito.

Passando al tema della giornata, il primo intervento tenuto dal Tenente Colonnello Alberto Canu ha trattato le verifiche della Guardia di Finanza sugli adempimenti dell’antiriciclaggio, prima dando un panorama generico sull’attività svolta, per poi entrare nello specifico sulle verifiche presso gli Studi professionali .L’intervento successivo tenuto dal Dott. Laudati, Magistrato e Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia, ha incantato i presenti in sala, toccando temi economici e finanziari di altissimo profilo, evidenziando con statistiche semplici e chiare l’entità del fenomeno gestito dalla criminalità organizzata in Italia. Ha poi focalizzando sulla figura del commercialista l’importante ruolo che quest’ultimo può ricoprire nella lotta al riciclaggio, in stretta collaborazione con la GdF e le autorità competenti. Ha poi anche evidenziato l’importantissima modifica legislativa contenuta del decreto milleproroghe, la quale ha rafforzato l’anonimato della segnalazione di operazione sospetta, impedendo di fatto alle autorità giudiziarie di inserire nel fascicolo copia della segnalazione e conseguentemente del nome del segnalatore.

Ha chiuso il pomeriggio la relazione del Prof. Ranieri Razzante, avvocato e consigliere pe la Cybersecurity del Sottosegretario alla Difesa, che ha parlato dei vari e tanti ruoli svolti dai commercialisti nell’antiriciclaggio. In tema di limite del contante Razzante ha posto in risalto con chiarezza l’importante differenza tra “tracciabilità” e “rintracciabilità” del movimento: posto per fondato il principio che il riciclatore di denaro sporco non usa il contante, bensì la “tracciabilità” di un movimento bancario per rimettere in circolo somme che in contanti non potrebbero essere utilizzate, il problema principale nella lotta sull’antiriciclaggio è la “rintracciabilità” del soggetto riciclatore.

Gli interventi sono stati magistralmente moderati dal Dott. Andrea Bongi, dottore commercialista e pubblicista, in particolare della nota testata Italia Oggi.

Un particolare ringraziamento al Comando Regionale della GdF, nonché al Comando Provinciale di Biella e ai suoi rappresentanti presenti in sala.