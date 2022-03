Festa dei Minusieri, diploma di priorato a Daniel Baruzzo, Luca Ceria priore nel 2023

Si è celebrata ieri domenica 27 Marzo la festa annuale dei falegnami nella ricorrenza del Santo patrono San Giuseppe. L’appuntamento si è svolto presso “Al bistrot le arti” di Città dell’Arte Fondazione Pistoletto.

Ad organizzare l’evento è stato il Collegio dei “Minusieri” fondato 405 anni fa con il patrocinio di Confartigianato Biella rappresentata dal Presidente Cristiano Gatti.

Prima del momento convivile c’è stato il ritrovo in piazza Duomo a Biella di fronte alla Cattedrale, luogo dove i “Minusieri”, agli inizi del 1600, fecero erigere nel suo interno una cappella dedicata al proprio Santo Patrono San Giuseppe, di cui ne ebbe possesso per oltre due secoli. Dopo la Messa celebrata in Cattedrale, a mezzogiorno ci si è trasferiti “Al Bistrot le Arti” dove si è svolta come tradizione la gara di abilità per falegnami durante la quale è stato offerto l’aperitivo.

Durante il pranzo sociale è stato consegnato il diploma di priorato a Daniel Baruzzo, mentre è stato nominato nuovo priore per l’anno 2023 Luca Ceria.