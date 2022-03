Castellengo: "Storia di un magico incontro" con Ars Teatrando

Fatti e personaggi dei secoli passati, vicende più attuali, spunti rigorosamente storici riadattati con un po’ di fantasia e poi vino e tango. Sono questi gli ingredienti di “Castellengo – Storia di un magico incontro”, lo spettacolo teatral-itinerante in scena Sabato 02 e Domenica 03 Aprile al Castello di Castellengo a Cossato.

Interpretato dagli attori di Teatrando e ideato in collaborazione con l’associazione Intorno al Castello, l’appuntamento, che verrà proposto sabato alla sera e domenica nel tardo pomeriggio, invita a scoprire il luogo attraverso alcune delle storie di cui è stato testimone.

Il pubblico, diviso in gruppi, partirà dalla Porta del Moro e procederà lungo un percorso in “otto passi” (come quelli fondamentali del tango) che, girando intorno al Castello ed entrando in alcune delle sue sale, permetterà di compiere un viaggio nel tempo, anche se non in ordine cronologico, ascoltando vicende accadute a Castellengo tra gli inizi del Quattrocento e i giorni nostri. Ad accompagnare ciascun gruppo di viaggiatori sarà una guida, che fornirà qualche informazione per aiutare ad immergersi di volta in volta nell’epoca e nell’atmosfera delle singole scene.

I testi storici, tratti da informazioni autentiche e scritti da Danilo Craveia e Anna Bosazza, raccontano, in modo vivace e spesso ironico, vari fatti e personaggi legati a Castellengo e al suo Castello. Si parla di un assedio risalente al 1.400, ma anche di dispute, risse, accuse e omicidi che sottendevano a rivalità tra Castellengo e Cossato, toccando inoltre le questioni inerenti all’economia del territorio, legata in particolare alla coltivazione del riso e delle vigne. Si ricordano inoltre il Conte Federico Frichignono, celebre per la sua tirchieria, il medico e professor Alessandro Sella che a Castellengo morì e la scrittrice Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem, che nel suo unico romanzo tradotto in italiano, si firma “Eufemia Ballestrem di Castellengo”. In una scena ispirata al vino e al tango (libera idea della compagnia) si racconta inoltre il “magico incontro” tra gli attuali proprietari del Castello.

Lo spettacolo sarà proposto con ingresso ogni 20 minuti, sabato dalle 19.30 alle 21.30 e domenica dalle 17.00 alle 19.00. Il percorso dura circa un’ora e mezzo.

Poiché il percorso prevede tappe all'interno del Castello, è obbligatorio il Green Pass Rafforzato, che dovrà quindi essere esibito (in forma cartacea o tramite QRCode)

COSSATO

Frazione di Castellengo

Sabato 02 e Domenica 03 Aprile 2022

“Castellengo – Storia di un magico incontro”

Testi di Danilo Craveia e Anna Bosazza

Regia di Paolo Zanone e Veronica Rocca

INTERPRETI

Lorenzo Alberti, Laura Antoniotti, Alfredo Barausse, Eleonora Battaglia,

Andreana Ceresa, Stefano Garbaccio, Ilaria Gariazzo, Frank Juch, Dario Lo Bello, Artemisia Loro Piana, Claudio Nicolai, Lorenzo Monteleone, Mariella Moschetto,

Mattia Pecchio, Veronica Rocca, Marco Strona, Fosca Zanone,

Paolo Zanone, Annalisa Zini

GUIDE RECITANTI

Federica Caligaris, Christian Ferrari, Novella Ghiotti, Luisella Gracis, Sofia Parola, Pietro Raco, Edoardo Ramasco

COPPIA TANGUERA

Antonella Scavone e Marco Viola di Kineos Danza (coach Stefano Aggio)





