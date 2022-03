Violento scontro in via Pastore tra due automobili questo pomeriggio di lunedì 28 marzo intorno alle 17,30 a Brusnengo in cui sono rimaste ferite due persone.

Dopo l'urto uno dei due mezzi si è ribaltato finendo nel fossetto a lato strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per la messa in sicurezza dei mezzi, i Carabinieri per gli accertamenti del caso, la Polizia Locale e il personale del 118 che ha preso in carico i feriti.