Marzo a Nuraghe Chervu – api e insetti impollinatori - visite guidate gratuite all’Oasi delle Api di Biella

Continuazione ed estensione dell’Anno internazionale delle Api, le pagine di Su Calendariu 2022 del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella ci accompagnano con scansione mensile, dedicate ed estese ad altri animali impollinatori.

Strumento educativo rivolto alle nuove generazioni, offrono la possibilità di visite guidate gratuite a privati cittadini e a tutte le scuole che ne faranno richiesta (telefono Idillio: 334 345 2685). Questa mattina, 28 marzo, alle ore 10:30, un nuovo gruppo di cittadini verrà accolto nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu” presso la gabbia di volo didattica “Casiddos di Nuraghe Chervu”, in via Lago Maggiore.

Le api: non solo lavoro! Le api ci stupiscono non solo per la loro laboriosità. Ad esempio, sono maestre nel comunicare territori ricchi di cibo alle altre api. Segnalano la posizione delle fonti alimentari con danze eseguite sul pannello dell’alveare, tramite vibrazioni. Più il cibo è vicino più sono frequenti le vibrazioni. Invece, per la direzione, segnalano alle compagne le coordinate del posto, utilizzando il sole per formare un angolo tra questo e la fonte alimentare.

Colpisce anche la particolare cura che le api impiegano nell’allevamento dei giovani, un esempio di “amore” senza pari nel mondo degli insetti, paragonabile solo a quello delle formiche.