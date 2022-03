Quaregna Cerreto, torna in funzione la fontana

Con l'arrivo della primavera l'amministrazione ha messo nuovamente in funzione la fontana presso il Parco Vitale Rosazza.

Proseguono intanto i lavori che interessano la palestra e la scuola elementare e domani, martedì 29 marzo, è in agenda una nuova seduta del consiglio comunale. All'ordine del giorno ci sono anche l'adesione del Comune di Quaregna Cerreto alla convenzione dei Comuni Tra Baraggia e Bramaterra” per lo svolgimento in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, l'estinzione dell'Unione dei Comuni Colline e Rive del Cervo – Approvazione Conto Consuntivo 2021 e relazione finale del Commissario Liquidatore, ma anche la presa di posizione in merito alla possibilità di costruire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio di Cavaglià.